Грузии советуют перенять опыт Литвы, чтобы «противостоять» России

Москва, 29 ноября. Грузия должна учиться у Литвы противостоять «российской гибридной агрессии», к такому заключению пришли аналитики Грузинского политического института (ГПИ), который спонсируется американским Национальным фондом в поддержку демократии.

В докладе, подготовленном Грузинским политическим институтом, выдвигается тезис, что Грузия и Литва столкнулись с различными проявлениями «российской агрессии». Российские эксперты считают, что литовская политика выстраивания отношений с Москвой — не лучший пример для Грузии. По мнению аналитиков, данные рекомендации продиктованы западными спонсорами и нацелены на обращение населения Грузии против РФ.

В документе ГПИ говорится, что Вильнюс сумел разработать тактический ответ «российской агрессии» путем объединения усилий с гражданским обществом, в Тбилиси таких шагов не предпринимали.

Авторы доклада приводят два случая неудачного урегулирования кризисов, которые вызвали беспорядки в Грузии. Первый пример связан с массовыми протестами в грузинской столице в июне 2019 года. В качестве повода для разжигания использовали заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в грузинском парламенте.

Активисты выражали недовольство тем, что возглавляющий МАП депутат ГД РФ Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента. Исследователи ГПИ в докладе утверждают, что грузинская сторона сама допустила ошибку, не предугадав «действия» Гаврилова. Хотя неизвестно какие «действия» ГПИ имеет в виду, так как председатель МАП занял место по протоколу и распоряжению принимающей стороны. В Госдуме также заявляли, что рассадка была заранее согласована с грузинскими властями.

«Место проведения и организация сессии МАП заранее были согласованы грузинской стороной. И Грузия как страна-организатор несет ответственность и за проведение важного международного форума, и за безопасность его участников. Эти условия были просто проигнорированы: они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз», — комментировал ситуацию Вячеслав Володин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент русофобской пропагандой, которая связана с внутренней борьбой за власть в Грузии.

Второй неудачный пример по мнению исследователей ГПИ, связан с демаркацией границ Абхазии и Южной Осетии. Как считают в ГПИ, Россия намерена якобы подорвать грузинский суверенитет, а Тбилиси не может на это повлиять.

«Тактика бордеризации входит в стратегию РФ, направленную на подрыв суверенитета Грузии, в частности развития в стране демократии и независимой внутренней и внешней политики. Грузинское правительство осуждает бордеризацию, расценивая ее как преднамеренную провокацию, проводимую в целях дестабилизации, однако не располагает средствами, необходимыми для её прямого сдерживания», — пишут исследователи в докладе.

Российская Федерация признала независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Как говорит Владимир Путин, бывший на тот момент главой правительства, это было непростое, но единственно верное решение, которое позволило новообразованным государствам самостоятельно определять свою судьбу.

Государства были признаны после вооруженного конфликта в августе, когда Грузия атаковала российских миротворцев и вторглась не территорию Южной Осетии. В результате обстрелов пострадали сотни мирных граждан. Как отмечал Путин, на Западе не хотели воспринимать действительную картину событий и у РФ не было выбора, кроме как встать на защиту гражданского населения и своих миротворцев.

В Тбилиси и на Западе до сих пор пытаются представить действия РФ как вторжение в Грузию и посягательство на ее территориальную целостность. По мнению ГПИ, РФ «оказывает психологическое влияние» на грузинскую общественность и рассчитывает «подорвать доверие» и «вынудить» Грузию отказаться от западной ориентации.

По мнению замдиректора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, такими заявлениями аналитики исполняют антироссийский заказ своих спонсоров. Их цель — настроить общественность против России.

«Внешние силы ищут возможность обернуть внутриполитический кризис в стране в антироссийское русло. Ведь, несмотря на западный курс Грузии, жители республики пока не настроены против России. Иногда в российско-грузинских отношениях возникает напряжённость, но она не вызывает сильного накала», — говорит Шатров.

Авторы доклада предлагают грузинскому правительству обратить внимание на опыт Литвы. По их мнению, в Литве «российская агрессия» проявляется в форме дезинформации о «лесных братьях» — антисоветских партизанах времен Второй мировой войны.

Преступления литовских партизан осуждаются российской стороной. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «лесные братья» — «организация созданная на основе фашистских недобитков». Данную реакцию ГПИ трактует как признак «гибридной агрессии».

«Подобные заявления со стороны российского чиновника отчётливо указывают на существование жёсткой гибридной агрессии России», — говорится в исследовании.

Грузинские авторы ссылаются на литовских военных аналитиков, которые уверяют, что «российская дезинформация» о партизанах направлена на подрыв боевого духа военных и дискредитацию Литвы на мировом уровне.

Как дальше следует из доклада ГПИ, в борьбе с «дезинформацией» Вильнюсу подсобили «литовские эльфы». А ключевым событием стал призыв литовского журналиста Андрюса Тапинаса понизить рейтинг страницы МИД РФ в Facebook при помощи хештега #Кремльнашуисториюнеперепишешь в 2017 году.

В ответ на это МИД РФ в шутку поблагодарило журналиста за содействие в популяризации исторических фактов документов о злодеяниях «лесных братьев» среди литовской аудитории.

После 1991 года в Литве началась героизация партизан, которые сотрудничали с нацистами и совершали многочисленные преступления под видом противодействия «советским оккупантам». От рук партизан погибло около 25 тысяч человек. «Лесные братья» принимали участие в истреблении еврейского населения Литвы. По данным МИД РФ, численность евреев в Литве за военный период сократилось на 95%.

Но литовские власти отрицает факт сотрудничества «братьев» с нацистами и представляет их как борцов за независимость, поясняет замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Именно с этой точки зрения оценивается их роль в истории. Затушевываются факты сотрудничества с фашистской Германией, уничтожения мирных жителей, в том числе и советских граждан — русских, евреев, литовцев. Эта идеология доминирует в актуальной политике Литвы. В результате мы видим, что почти все евреи покинули республику из-за националистической риторики потомков «лесных братьев», — говорит Шаповалов.

«Грузинские эксперты, видимо, не в теме и взяли за основу то, что им предложили литовцы», — подмечает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По словам Оленченко, попытки Литвы возвести преступников в статус героев вызывает недоумение — партизаны принимали участие в карательных операциях и проявляли жестокость. Кроме того, Вильнюс навязывает свою точку зрения, которая основана на искаженных исторических фактах, и подавляет инакомыслие. И в конкретном случае их политика — плохой пример для Тбилиси, подчеркивает ученый.