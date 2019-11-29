В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в медорганизациях

Москва, 29 ноября. В Государственной Думе готовят проект закона об ограничении доли иностранного участия в уставном капитале российских медицинских организаций. Об этом заявил автор инициативы, депутат ГД Евгений Федоров.

По словам парламентария, конечными владельцами ряда крупнейших частных медицинских организаций, компаний лабораторной диагностики и клиник экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в России в настоящее время являются иностранные юридические лица, включая офшорные компании. По мнению авторов законопроекта, из доля в уставном капитале медорганизаций не должна будет превышать 20%.

«Данные организации так или иначе получают доступ к медицинской информации миллионов граждан России, занимаются сбором биоматериала для лабораторных исследований и так далее. А мы даже не всегда можем сказать, кто стоит за этими клиниками и не используют ли они получаемые данные для каких-то иных целей», — цитирует депутата RT.

Федоров выразил мнение, что в условиях экономического, политического и информационного противостояния России и Запада воспользоваться лазейкой офшорного учредителя могут иностранные спецслужбы. Эти структуры, по словам депутата, заинтересованны в сборе биоматериала россиян для разработки химического и биологического оружия.

Федоров уточнил, что законопроект планируют подготовить до конца года. После этого инициативу вынесут на обсуждение экспертного совета фракции «Единая Россия».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что любую генетическую информацию о человеке необходимо срочно оградить от попадания в третьи руки, защитив биологические данные гражданина законом «О персональных данных».