Составлен топ самых финансово благополучных стран Европы

Москва, 29 ноября. Был составлен топ-рейтинг самых благополучных стран Европы. Исследованием занималась шведская компания Intrum AB.

Критериями оценки были такие пункты, как способность жителей стран вовремя оплачивать счета, общий уровень финансовой грамотности, наличие сбережений и отсутствие задолженностей по кредитам.

Верхние позиции рейтинга заняли Германия и Австрия. У них самый высоких средний бал по всем критериям. Что касается оплаты счетов в срок, то лидирующие места достались Германии и Дании. Самыми финансово грамотными были признаны жители Финляндии и Великобритании. У шведов и швейцарцев оказались самые высокие показатели сбережений, а самыми дисциплинированными плательщиками кредитов оказались граждане Венгрии, Чехии и Эстонии.

При этом исследователи выявили, что 45% европейцев жалуются на слишком быстрый рост счетов, и на медленнорастущие доходы. Процент людей, которые берут кредиты и пользуются кредитными карточками вырос за год на 4% и теперь составляет ровно четверть (25%.) от всех респондентов. 75% людей утверждают, что имеют возможность откладывать часть доходов, но больше половины выразила неудовлетворенность размером той суммы, которую получается отложить.

Что же касается Российской Федерации, согласно исследованиям, 89% представителей среднего класса используют кредитные карты. По данным исследователей, каждый четвертый россиянин выплачивает кредит за автомобиль, а каждый пятый за срочные нужды. Общее число просрочек по кредитам за последний год выросло на 4%.