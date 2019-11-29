Россия и Украина активизируют переговоры по транзиту газа. События дня. ФАН-ТВ

Россия и Украина усилят работу по переговорам о транзите В Вене прошли очередные переговоры России и Украины по транзиту газа. В них участвовали министры энергетики обеих стран Александр Новак и Алексей Оржель, а также руководство «Газпрома» и «Нафтогаза». На нейтральной территории они обсудили взаимные судебные претензии, условия поставок голубого топлива и возможность его прямой закупки для украинских потребителей. Видимый прогресс, увы, как и раньше, не наблюдался, а Москва и Киев договорились лишь усилить работу по этому вопросу в ближайшие дни. Ведь до «часа икс» остался всего месяц с лишним: контракт по транзиту газа через Украину утратит силу уже 1 января грядущего года.

Антонов призвал правозащитников помочь Ярошенко Делом российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в США, могут заняться международные правозащитные организации. Посол нашей страны в Штатах Анатолий Антонов написал открытое письмо в адрес Amnesty International USA, Human Rights Watch и ряду других миссий по правам человека. Дипломат обращает внимание, что с Ярошенко жестоко обращаются в тюрьме и у летчика появились серьезные проблемы со здоровьем. К тому же, обвинения против него построены на показаниях американских агентов под прикрытием, которые сами и пытались склонить россиянина к перевозке наркотиков. Напомним, что в 2011-м Ярошенко приговорили в США к 20 годам тюрьмы якобы за попытку контрабанды кокаина. Ходатайство о переводе в Россию он подавал уже несколько раз, но все эти просьбы были отклонены Штатами.

В МИД РФ сравнили события в Боливии с украинским майданом Смена власти в Боливии прошла по сценарию Майдана 2004 года. Такое сравнение привела спикер российского МИД Мария Захарова. По ее словам, разница лишь в том, что тогда на Украине приняли позицию Запада и организовали третий тур президентских выборов, протащив «нужного» кандидата (Виктора Ющенко). В отношении Боливии Захарова подчеркнула, что Организация американских государств (ОАГ) так и не представила никаких доказательств вины Эво Моралеса. Свой пост он покинул как раз после доклада организации о нарушениях на президентских выборах. Напомним, что в октябре Моралес вновь был избран главой государства, но это вызвало массовые протесты и беспорядки. На фоне хаоса он ушел в отставку и назвал эти события госпереворотом.