Черноморский флот получит 16 кораблей и судов обеспечения в 2020 году

Москва, 29 ноября. Черноморский флот (ЧФ) РФ получит 16 кораблей и судов обеспечения в 2020 году. Об этом со ссылкой на командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова сообщил отдел информационного обеспечения флота.

В текущем году в состав флота приняты морской тральщик «Иван Антонов», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и три десантных катера. Вспомогательный флот пополнился самоходным плавучим краном, спасательным буксирным судном, морским и рейдовым буксирами.

Ранее стало известно, что два атомных ракетоносца модернизированного проекта 955А («Борей-А») планируют заложить в день 75-летия Победы, 9 мая следующего года и передать ВМФ РФ в 2026 и 2027 годах.