Катар упростит визовый режим для граждан России во время ЧМ-2022

Москва, 29 ноября. Катар упростит визовый режим для граждан России во время чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом заявил глава Катарского агентства поощрения инвестиций, исполняющий функции координатора по экономическим вопросам в канцелярии премьер-министра шейх Али Аль-Валид Аль Тани.

Катар станет первой арабской страной, которая примет чемпионат мира по футболу. Мундиаль пройдет в ноябре-декабре 2022 года. Организаторы ожидают приезда миллиона болельщиков при численности населения страны в 2,5 миллиона человек.

Шейх Али Аль-Валид Аль Тани отметил, что россияне в настоящее время получают визы по приезде в Доху. В будущем процедура станет еще более простой.

«Сегодня граждане России получают визу по приезде в Доху, это очень простая процедура. Очевидно, во время чемпионата мира по футболу этот вопрос будет еще больше упрощен», — отметил он в комментарии для РИА Новости.

Катар выбран столицей чемпионата мира по футболу 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Соперниками Катара были Австралия, США, Корея и Япония. Финальный матч состоится 18 декабря на вмещающем 80 тыс. зрителей национальном стадионе в Лусаиле. В финальном турнире чемпионата мира 2022 года будут участвовать 32 сборные.

В отличие от всех остальных чемпионатов мира предстоящий мундиаль пройдет в зимние месяцы. Это связано с жарким климатом Катара. По некоторым данным, ЧМ-2022 станет самым дорогим за всю историю проведения турнира, в его проведение будет вложено более 200 млрд долларов.

В начале сентября в Москве представили официальную эмблему чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре. Изображение повторяет форму трофея чемпионата, при этом напоминая традиционную шерстяную шаль, которую носят в зимние месяцы в регионе.