Российские медики приняли первых пациентов в провинции Алеппо

Кобани, 29 ноября. Мобильная бригада медицинского отряда специального назначения из России, развернутого в сирийском городе Кобани, приняла первых пациентов во время выезда в населенный пункт Тель-Газал на севере провинции Алеппо.

За день российские военные медики успели оказать помощь более 30 жителям отдаленного от районного центра поселка. Выездная бригада оснащена диагностическим оборудованием и медикаментами. Параллельно работе медиков была организована выдача гуманитарной помощи. У входа в местный медпункт раздали более 500 наборов с продуктами первой необходимости.

Как сообщает представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский, в северной части Сирии было развернуто два военных госпиталя Российской Федерации: в Кобани (провинция Алеппо) и в Камышлы (провинция Хасака).

«За первые пять дней работы медицинскую помощь получили более 600 местных граждан. Ежедневный прием пациентов организован в стационарах в районной больнице города Камышлы и на базе размещения подразделения российской военной полиции в городе Кобани, а выездные медицинские бригады работают через день в населенных пунктах Заевфратья каждой из двух провинций — Алеппо и Хасаке», — сказал Владимир Варнавский.

Кардиохирург из Сирии Талал Мараши заявил журналистам, что его медицинская отрасль в стране больше других пострадала в результате военного конфликта.

«Многие медики покинули страну, сбежали отсюда. Поэтому нам очень нужны и специалисты, и медикаменты. Хорошо, что помогла Россия, — ваши врачи очень многому научили наших врачей. И еще они привезли очень много лекарств, которые сейчас на севере Сирии в дефиците. Вообще, если бы не помощь российских специалистов, мы бы столкнулись с намного более страшным кризисом», — говорит Мараши.

Первые подразделения медицинского отряда спецназначения приехали на базу военной полиции РФ вблизи Кобани несколько дней назад.

Ранее сообщалось, что российские военные медики оказали помощь пациентам и провели выдачу гуманитарной помощи в Пальмире.