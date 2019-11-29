Предупреждающее о приближении машин приложение появится в России

Москва, 29 ноября. Специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, оповещающее пешеходов в наушниках или со смартфоном о приближении автомобиля, будут тестировать уже в конце 2020 года, сообщил вице-президент по технологиям НП «Глонасс», советник руководителя НТИ «Автонет» Евгений Белянко.

По словам Белянко, приложение будет уведомлять пешехода о приближении опасности.

«По статистике, самое большое количество ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов, которые переходят дорогу на красный сигнал светофора, в наушниках или уткнувшись в телефон. Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля», — говорит вице-президент по технологиям НП «Глонасс»

Как он утверждает, целевой аудиторией приложения будут молодые люди, которые чаще всех используют мобильные телефоны, иногда даже по пути в школу или университет.

Евгений Белянко отметил, что данная программа станет частью проекта «Автодата» — масштабной платформы, которая будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данные из уже существующих цифровых систем, включающих сведения об использовании автомобиля, о качестве дорог, погодных условиях и т.д.

Ожидается, что новая система на базе ИИ сможет собирать данные «умных» светофоров на расстоянии 100-200 метров от них, собирать данные о движении, обрабатывать и показывать в смартфоне. Система сможет учитывать скорость автомобилей и дорожные условия. Поэтому «отвлеченный» пешеход получит уведомление об опасности, когда машина будет выезжать из-за угла или подъезжать к нему.

Как говорит советник руководителя НТИ «Автонет», на развитие сервиса планируется выделить от 4 до 5 миллионов рублей. Весьма вероятно, что приложение уже будет встроено во многие смартфоны по закону об отечественном программном обеспечении. Тестирование систем ожидается к концу 2020 года в Самаре, Волгограде, Томске, а также в Курской, Тамбовской и Московской областях.