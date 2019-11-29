Сябитова поразила поклонников пикантным фото

Москва, 29 ноября. Ведущая телепередачи «Давай поженимся» Роза Сябитова опубликовала пикантное фото в соцсети Instagram и поделилась с подписчиками рассуждениями о преимуществах своего возраста.

В блоге 57-летняя Сябитова решила порассуждать о возрасте и задалась вопросом, являются ли феноменом современности «крутые бабки». По ее словам, женщина с возрастом становится более свободной и меньше внимания обращает на внешний вид, выбор одежды, мнения подруг и мужчин.

Телесваха подчеркнула, что «возраст — это свобода».

«Я рада, что отношусь к этому поколению женщин, у которых еще впереди большая интересная жизнь», — написал Сябитова.

Запись телеведущая сопроводила серией фотографий, в которых продемонстрировала разнообразие хобби и возможностей современной женщины. Сябитова позирует на поле для гольфа, в форте «Боярд» и других экзотических местах. Первым снимком телеведущая опубликовала фото, на котором запечатлена полностью без одежды.

Некоторые подписчики Сябитовой признались, что фото их шокировало. Но многие поклонники отметили, что их поразила внешность ведущей.

«Полностью согласна, я считаю, что возраст женщины определяется ее планами на будущее, а у меня еще много планов», — прокомментировала публикацию zina_persik.

«Молодец. Еще раз доказывает, что возраст только цифры и скучно [человек] может жить и в 20 лет», — отметила ma__ri_n_a.

Нашлись и те, кто раскритиковал фотографию и рассуждения Сябитовой.

«Даааааа....Чем старше, тем чуднее...» — прокомментировала публикацию irinashmakovaand.

Ранее Роза Сябитова рассказала, как распознать в мужчине склонность к насилию и поделилась своим негативным опытом.