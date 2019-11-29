Турецкое СМИ назвало Россию «стихийным бедствием» для США

Анкара, 29 ноября. Российская Федерация наравне с Турцией и Китаем представляет собой «стихийное бедствие», которое может угрожать Западу во главе с Соединенными Штатами, пишет турецкое издание Sabah.

В публикации сказано, что давление, которое оказывается независимой политикой Турции похоже на цунами, Китая — изменение климата, а России — ураган.

Автор статьи подчеркивает, что новые стратегические отношения между Российской Федерацией, КНР и Турцией снова сделали Москву центром притяжения. Россия продолжает расширять свою зону влияния на Северную Африку. При этом, РФ удается строить партнерские отношения со странами, которые являются близкими союзниками Америки, такими как Израиль, Саудовская Аравия, Египет, Германия и Франция.

В газете отмечается, что Турция выполняет функцию «стальной сердцевины» в исламских регионах Северной Африки, Ближнего Востока, Балкан, Кавказа, Средней и Южной Азии. Как считает автор, турецкая держава уже может восприниматься как один из самых «довлеющих полюсов формирующегося нового глобального порядка».

В статье говорится, что «сущий кошмар» для Соединенных Штатов Америки — это Китай. КНР вызывает настоящее «изменение климата» в глобальной политике. Америке понадобится привлечь на свою сторону Российскую Федерацию и Турцию, чтобы успешно противодействовать в экономической войне с Китаем. Но как замечает автор, это практические не реализуемо на практике.

Как передает RT, глава МИД Германии Хайко Маас считает, что Евросоюз должен выстраивать партнерские отношения с Россией и Китаем, несмотря на то, что эти государства являются «конкурентами» европейской политической модели. Ранее Хайко Маас призывал не выталкивать Турцию из НАТО в «объятия России или Китая» из-за ее активности в Сирии.