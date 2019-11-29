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Россия

Командующий РВСН рассказал о невозможности перехватить ракеты «Ярс»

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Командующий РВСН рассказал о невозможности перехватить ракеты «Ярс»

Москва, 29 ноября. Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) пятого поколения «Ярс» невозможно перехватить существующими на данный момент средствами противоракетной обороны (ПРО). Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), генерал-полковник Сергей Каракаев.

Каракаев отметил, что в комплексах «Ярс» удалось реализовать все последние достижения. За счет новых средств маскировки в них повышена скрытность, также улучшены характеристики связи. В варианте подвижного грунтового комплекса «Ярс» превосходит по ходовым качествам комплексы «Тополь». Командующий подчеркнул, что для размещения «Ярсов» больше вариантов.

«Конструктивные особенности позволяют проводить пуски даже с таких площадок, на которых «Тополь» мог нести дежурство только после их специального инженерного дооборудования», — отметил Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

По словам генерал-полковника, 150 пусковых установок «Ярс» уже поступили в войска.

Командующий РВСН рассказал о невозможности перехватить ракеты «Ярс»

В середине ноября военнослужащие РВСН впервые применили для обработки ракетных комплексов «Ярс» новейшую спецтехнику химической защиты на учениях в Свердловской области, сообщило RT.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты взяли пробы воздуха, воды, шпунта, оцепили зону «радиационного заражения» и предприняли меры по обеззараживанию местности.

Во время выполнения задач по аэрозольной маскировке полевых позиций, дегазации и специальной очистке были использованы авторазливочные станции АРС-14КМ. Кроме того, впервые в максимально приближенных к боевым условиях была апробирована машина тепловой обработки УТМ-80М. Техника позволила обработать автономные пусковые установки в кратчайшие сроки, подчеркнули в Минобороны.

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Источник: Красная звезда
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