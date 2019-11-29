Елена Летучая обескуражила поклонников глубоким декольте

Москва, 29 ноября. Известная российская телеведущая Елена Летучая посетила вручение премии Super Woman журнала GQ в черном платье с очень глубоким декольте.

Бывшая ведущая телепрограммы «Ревизорро» в своем Instagram поделилась фотографиями и видео с церемонии вручения премии. Внимание подписчиков ведущей привлекло ее облегающее платье с выразительным декольте.

«Когда рад, что успел на премию к друзьям», — подписала видеоролик Елена Летучая.

Под видеозаписью, на которой Елена зажигательно двигается в своем платье. Комментаторы не могли пройти стороной этот пост.

«Какая Вы ШИКАРНАЯ», — @cleopatra1394.

«Роскошная, сексуальная блондинка», — @darelena1301.

«Елена красотка, подняла «Ревизоро», сейчас поднимает индустрию женской красоты. Приятно смотреть на тебя, всегда в потрясающем настроении», — @imwseed.

«Красивая грудь, все естественно. Просто все привыкли к силикону. Елена, вы красавица!» —@kraeva_veronika.

«Лена! Вам очень идёт такой образ. От души! Будьте такой! А не закрытой (про одежду) и правильной во всем», — @kirilova_mila.

«Прекрасна, как и всегда. Не обращайте внимание на комменты завистников», —@just_olya2309.

«Очень хорошенькая. А те, кто говорит, что они висят, те ничего не понимают в женской красоте. Привыкли на силикон смотреть и на губы как у обезьян. Лена, вы офигенная!» — @annie_nyusha.

«Красивая женщина, красивое платье, красивая грудь», — @meredith_stein.

«Мужчина по моему даже боится глянуть в ее сторону. Взгляд бы его точно утонул в маленьком декольте…» — @olesya_knapskaya.

«Кто завидует, конечно же будут плохо говорить. Елена не обращайте внимание! Вы молоды и прекрасны! Вы огонёк!» — @lydmila_rebrova777.