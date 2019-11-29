Две атомные субмарины «Борей-А» заложат в день 75-летия Победы

Москва, 29 ноября. Два атомных ракетоносца модернизированного проекта 955А («Борей-А») планируют заложить в день 75-летия Победы, 9 мая следующего года и передать ВМФ РФ в 2026 и 2027 годах.

«Закладка девятого и десятого «Борея» запланирована на 9 мая 2020 года. Передача Военно-морскому флоту – в 2026 и 2027 году», — цитирует источник в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости.

Названия для новых подводных лодок пока не определены.

Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко заявлял, что Минобороны запланировало дополнительно поставить ВМФ два атомных ракетоносца 955А («Борей-А») и две атомные подводные лодки проекта 885М («Ясень-М»).

В настоящее время построены и уже включены в состав флота три атомные субмарины «Борей»: «Владимир Мономах», «Александр Невский» и «Юрий Долгорукий». Ходовые испытания проходит «Князь Владимир».

В октябре журнал National Interest назвал новый российский атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» «настоящим оружием Судного дня». Американские эксперты отметили успешный залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава», который был произведен из акватории Белого моря по полигону на Камчатке на расстояние более 5,5 тысячи километров, сообщило RT.

Специалисты сравнили российский подводный крейсер с аналогичными субмаринами, которые эксплуатируются в США, Китае, Британии и Индии. Они пришли к выводу, что «Юрий Долгорукий» сумеет выполнить поставленную задачу в случае ведения военных действий, в том числе разрушить города противника, даже если при первом ударе противника другие ядерные силы России будут уничтожены.