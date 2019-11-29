Актриса Доронина попала в больницу на фоне сильного стресса

Москва, 29 ноября. Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Максима Горького Татьяна Доронина оказалась в больнице из-за вызванного увольнением с поста худрука театра стресса. Об этом сообщили ее знакомые.

Доронина переживает после увольнения с поста художественного руководителя театра. По словам друзей и коллег, артистка имеет проблемы со здоровьем. Из-за стресса она похудела более чем на 20 килограммов.

Заслуженная артистка России Лидия Матасова отметила, что общалась с Дорониной по телефону. По ее словам, та трагически переживает уход.

«Когда мы разговаривали, она сказала: «Меня поддерживает ваша борьба. Если бы не она, может быть, ты со мной сейчас уже и не разговаривала. Это единственное, что не дает мне потерять веру в человека. На сегодняшний день я ощущаю, что моя жизнь, мои 65 лет творчества в принципе бессмысленны!» — цитирует Матасовц издание «Дни.ру».

Заслуженный артист России Андрей Чубченко поблагодарил неравнодушных к Дорониной людей. По его словам, артистка находилась в мощнейшем стрессе «весь этот год». Сейчас Доронина чувствует себя лучше и «восстанавливается в госпитале», рассказал Чубченко.

Ранее стало известно, что Доронина обратилась к президенту России Владимиру Путину из-за сложившейся в столичном театре ситуации, сообщила «Газета.ру». Артистка получила орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени в Кремле и во время награждения некоторое время общалась с главой государства. Их разговор продолжился после церемонии.

Доронина попросила российского лидера вмешаться в сложившуюся во МХАТе ситуацию. Президент театра пожаловалась главе государства, что некоторые артисты лишились ролей и надбавок с приходом нового художественного руководителя, отметил Чубченко, сославшись на слова самой артистки.