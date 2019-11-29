На Сицилии распродают дома за один евро

Палермо, 29 ноября. В небольшом сицилийском городке Бивона можно приобрести дом всего за один евро.

В данный момент население города составляет около четырех тысяч человек. В то время как сорок лет назад, число жителей города было вдвое больше. При помощи данной акции местные власти рассчитывают завлечь в город новых горожан.

Особых обязательств по использованию приобретенных домов нет. По желанию его можно превратить в кафе, магазин или мини-отель.

Часть зданий вполне пригодны для жизни, но есть и те, которые требуют капитального ремонта. Дом можно приобрести за один евро, при условии, что покупатель может подтвердить возможность вложения в ремонт двух с половиной тысяч евро.

Как пишет «Газета.ру», ранее власти Каммараты — другого городка в Сицилии приняли аналогичное решение. Они решили даром раздавать дома желающим.

Многие маленькие города Сицилии и юга Италии имеют схожую проблему — массовый отток молодежи в крупные города. Это грозит вымиранием не одному южному городку. Мэр Каммараты Винченцо Джамброне говорит, что не может видеть, как «этот великолепный старинный город опустел и превращается в руины». Поэтому местные власти решили заполнить жителями опустевшие дома.

«Владельцы недвижимости не думают об ущербе, который они наносят, когда бросают дома и отказываются реконструировать их. Меняется ландшафт, появляется риск опасных обрушений», — сказал мэр сицилийского города.

Джамброне говорит, что сейчас для потенциальных новоселов доступно около дюжины каменных домов, но вскоре к ним прибавиться еще сотня.

При переезде приоритет будет у молодых семей с детьми. Правда потенциальным жителям требуется внести депозит — пять тысяч евро. Но после того как семья отремонтирует дом, залог будет возвращен.