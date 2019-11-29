Итальянский язык могут включить в программу ЕГЭ

Москва, 29 ноября. Российско-итальянский форум-диалог по линии гражданских обществ стремится включить итальянский язык в программу единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил сопредседатель форума Эрнесто Ферленги.

«Важное направление нашей деятельности — сотрудничество в сфере образования, поскольку вклад в молодое поколение — это самый эффективный вид инвестиций. И одним из ключевых направлений нашей работы в этой сфере станет стремление включить итальянский в число иностранных языков, по которым можно было бы сдавать ЕГЭ в России», — сообщил газете «Известия» Ферленги.

Итальянский и французский языки входят в тройку наиболее изучаемых в России иностранных языков, отмечает издание. В настоящее время итальянский в стране изучают порядка 14-15 тыс. школьников и студентов. Однако в формате ЕГЭ выпускники могут сдать пять языков: английский (выбирают 96% из них), немецкий, французский, китайский и испанский. Иностранный язык в России сдает каждый девятый выпускник.

В Рособрнадзоре отметили, что идея требует проработки. В образовательных учреждениях инициативу оценили положительно, пишет газета.

В издании отмечают, что русский язык является третьим по популярности в Италии, уступая лишь английскому и французскому. В десятках итальянских школ русский язык входит в обязательную программу.

Ранее президент РАН Александр Сергеев призвал усовершенствовать ЕГЭ и начислять выпускникам дополнительные «творческие» баллы, сообщила «Газета.ру». Он отметил, что в 11-м классе подросткам «нужно шире смотреть на мир», однако дети вместо этого концентрируются на зубрежке. По мнению Сергеева, такое положение вещей — неправильно.