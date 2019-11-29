Глава Минобороны Британии назвал Россию «реальной угрозой» для НАТО

Лондон, 29 ноября. Глава Министерства обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Российская Федерация представляет собой реальную угрозу для НАТО, а единственный способ ей противодействовать — усилить международное партнерство.

«Существует реальная угроза со стороны России, например, для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость. Отчасти она использует Украину, чтобы сделать это, использует гибридный способ ведения войны», — заявил британский министр во время предвыборных дебатов.

По мнению главы Минобороны Великобритании, страны должны объединиться, чтобы дать «решительный отпор» России.

«Есть угроза, а единственный способ устранить эту угрозу — через международное сотрудничество, НАТО, Five Eyes (FVEY, взаимодействие спецслужб Австралии, Канады, Новой Зеландии, Соединенного Королевства и США. — Пхрим. ФАН), там, где это подходит — вместе с ЕС, где это подходит — ситуативно, мы должны вместе взять это под контроль, дать решительный отпор России», — сказал Бен Уоллес.

В российском посольстве в Великобритании многократно подчеркивали, что британские политики и военные специально запугивают своих сограждан угрозами, которые якобы исходят со стороны Российской Федерации, с целью добиться повышения бюджета на оборону.

Как передает «Газета.ру», ссылаясь на замглавы российского внешнеполитического ведомства Олега Сыромолотова, Британия по этой же причине часто заявляет о киберугрозах со стороны России. В конце октября 2019 года Национальный центр по кибербезопасности Британии совместно с Агентством национальной безопасности США выпустил материал о кибератаках, которые устраивает хакерская группа «Турла». По мнению британцев, хакеры находятся в РФ. Сыромолотов отмечает, что британцы не привели никаких доказательств, а лишь манипулирует домыслами.