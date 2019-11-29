Москва, 29 ноября. В России раскрыта новая схема мошенничества с банковскими картами, основанная на методах «потерявших» кошелек и игроков в наперстки.

Один из злоумышленников якобы забывает кредитку в картоприемнике в очереди к банкомату. Следующий посетитель вынимает карту, так как банкомат напоминает, что «проглотит» карту через несколько секунд, а клиенту необходимо воспользоваться устройством.

После этого возвращается «забывчивый» владелец карты и забирает «потерю». После проверки баланса злоумышленник заявляет, что с его счета сняли от пяти до 15 тысяч рублей. Тут же находится «свидетель», подтверждающий версию подельника, сообщает со ссылкой на пользователя соцсети Facebook Сержа Гатилова газета «Известия».

Мошенник угрожает вызовом полиции и апеллирует к оставшимся на карте отпечаткам пальцев. Как правило, в схеме задействовано от двух до трех человек.

Полковник МВД в отставке Евгений Черноусов отметил, что обычно выбирается время, когда у банкоматов остается немного людей. Способ действий мошенников он сравнил со схемой игры в наперстки, где есть актер и свидетели и «также разыгрывается сценка».

Эксперты советуют не поддаваться психологическому прессингу и в подобной ситуации спокойно вызвать полицию. На банкоматах есть камеры, а операции по конкретной карте фиксируются банком, подчеркнул представитель компании «БКС Премьер» Николай Соколов. Поэтому доказать «вину» мошенникам не удастся, отметил специалист.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в России широкое распространение получают виды мошенничества с использованием сервисов для знакомств. Также популярными становятся аферы с материнским капиталом, платежными картами и надомной работой.