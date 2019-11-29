Посол России в США призвал правозащитников помочь Ярошенко

Вашингтон, 29 ноября. Посол РФ в США Анатолий Антонов обратился с открытым письмом к ведущим международным правозащитным организациям с просьбой помочь россиянину Константину Ярошенко, находящемуся в американской тюрьме уже восемь лет.

В открытом письме Антонов обращает внимание ведущих мировых правозащитников на то, что дело против Ярошенко было «явной ловушкой», которую устроили агенты под прикрытием, пытавшиеся склонить россиянина к перевозке наркотиков.

Российский посол напомнил, что у Ярошенко есть серьезные проблемы со здоровьем, «включая посттравматические проблемы с психическим здоровьем, вызванные злоупотреблениями (в отношении него), одиночным заключением и обстоятельствами его экстраординарной выдачи в эту страну».

Антонов добавил, что россиянин трижды подавал ходатайство с просьбой о переводе в Россию в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц. Однако все его просьбы отклонялись.

Напомним, Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы 7 сентября 2011 года. В Соединенные Штата Америки летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Американские агенты якобы уличили летчика в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отрицает свою вину.

Россия неоднократно указывала на несостоятельность обвинений и отсутствие адекватной доказательной базы, а также пыталась вернуть летчика, в том числе посредством обмена на нескольких американских граждан, отбывавших заключение в РФ. Тем не менее Ярошенко так и не был отпущен.

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия требует от США прекратить издевательство над Ярошенко и вернуть его на родину. Она подчеркнула, что именно США несут ответственность за ухудшение состояния здоровья Ярошенко, которое произошло за время его пребывания в американской тюрьме. При этом Вашингтон продолжает игнорировать аргументы российской стороны относительно необходимости оказания профессиональной медицинской помощи россиянину.