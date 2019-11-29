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КНДР испытала ракетную установку сверхбольшого калибра

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КНДР испытала ракетную установку сверхбольшого калибра

Москва, 29 ноября. Северная Корея провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра, сообщает центральная газета КНДР Rodong Sinmun.

По данным издания, лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за запусками и был удовлетворен ходом испытаний. 

«В результате проведения огневых испытаний ракетной системы ее превосходство и надежность были подтверждены», — сообщает северокорейская газета.

Издание не приводит подробности о типе и технических характеристиках ракетной установки, используемой для запуска. Отмечается только, что КНДР по руководством Ким Чен Ына «разработала беспрецедентную в мире мощную систему вооружения».

Днем о запуске сообщал южнокорейский Комитет начальников штабов. По их данным, пуски двух ракет неустановленного типа были произведены в сторону Японского моря из уезда Енпхо в 16.59 (10.59 по московскому времени). 

КНДР испытала ракетную установку сверхбольшого калибра

Напомним, в текущем году северокорейские власти испытали уже 12 ракет и реактивных снарядов. В начале октября баллистическая ракета нового типа рухнула в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 450 километров, высота — 900 километров. Официальный представитель генерального секретаря Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик назвал это нарушением резолюции Совбеза.

Помимо этого, в начале сентября КНДР протестировала новую реактивную систему залпового огня в присутствии Ким Чен Ына.

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Источник: Rodong Sinmun
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