Захарова сравнила смену власти в Боливии с Майданом на Украине

Москва, 29 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила ситуацию в Боливии после отстранения Эво Моралеса с Майданом на Украине. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.

Представитель дипломатического ведомства отметила, что Организация Американских государств все еще не располагает окончательным выводом относительно результатов проверки подсчета голосов на выборах 20 октября. Она добавила, что оценки избирательного процесса главы ОАГ Луиса Альмагро не содержат доказательств, подтверждающих обвинения в нарушениях президента Боливии в ходе выборов.

Захарова пишет, что 13 ноября на экстренной сессии ОАГ в Вашингтоне Альмагро заявлял о манипуляциях на президентских выборах в Боливии, в которых в первом туре побеждал Моралес.

«Получился нормальный латиноамериканский майдан разлива 2004 года, когда Запад не признал результаты второго тура президентских выборов на Украине. Разница в том, что в 2004 году Янукович Украину не покинул, а принял навязанные западниками условия игры в виде «третьего» тура, в ходе которого и протащили Ющенко», — выразила мнение официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, «и. о. президента Боливии» Аньес в первые дни работы вопреки предыдущим заявлениям заявила о намерении отправить посла в Вашингтон и восстановить полноформатные дипломатические отношения с США. Захарова считает, что это выходит за рамки полномочий переходного правительства. Все это происходит параллельно с признанием оппозиционера Хуана Гуайдо и. о. президента Венесуэлы, приглашением его дипломатов в Ла-Пас и высылкой всего прежнего дипломатического состава посольства этого государства, а также выходом из АЛБА.

Напомним, смена власти в Боливии произошла после 20 дней организованных крайне правыми группировками протестов. Протестующие отрицали победу Моралеса на выборах президента страны, на их сторону встала Лига американских государств. Эво Моралес согласился на проведение новых выборов, но это не остановило протесты.

Сенатор боливийского парламента Жанин Аньес объявила себя исполняющим обязанности президента страны. Ее кандидатуру поддержали США. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео рекомендовал экс-президенту «держаться подальше от новых выборов». Руководство боливийской армии призвало Моралеса уйти в отставку.

В середине ноября Моралес прибыл в Мексику, сообщила «Газета.ру». Позже Боливию покинули дети экс-президента.

Сторонники Моралеса вышли на улицы боливийских городов, блокируя дороги и правительственные здания. Их действия начали пресекаться новой властью с использованием силы и спецсредств. В ответ оппозиция также создала боевые отряды, что вылилось в столкновения.