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Россию впервые с 2013 года избрали в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

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Россию впервые с 2013 года избрали в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

Москва, 29 ноября. Генассамблея государств — участников Конвенции ООН о всемирном наследии избрала девять новых членов, в числе которых впервые с 2013 оказалась Россия.

В среду — четверг проходило собрание генеральной ассамблеи в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Участие принимали 193 стран под председательством постпреда Кувейта при орагнизации Адама Аль Муллы.

По итогам заседания были избраны девять новых членов Комитета всемирного наследия. Ими стали Египет, Эфиопия, Мали, Нигерия, Оман, Таиланд, РФ, Саудовская Аравия и Южная Африка. Россия не была представлена в Комитете с 2013 года.

Комитет всемирного наследия является профильным комитетом ЮНЕСКО. Комитет обладает исключительным правом на включение и исключение объектов в список Всемирного наследия, а также принимает решения об использовании средств Фонда всемирного наследия и выделяет финансовую помощь по запросам государств — участников Конвенции.

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Источник: РИА Новости
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