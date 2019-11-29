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ЛНР обвинила ВСУ в провокациях перед визитом главы ОБСЕ в Донбасс

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ЛНР обвинила ВСУ в провокациях перед визитом главы ОБСЕ в Донбасс

Луганск, 29 ноября. Вооруженные силы Украины пытаются дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения перед визитом в Донбасс председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака, сообщают в Народной милиции ЛНР.

Ранее представитель словацкого дипломатического ведомства подтвердил, что глава МИД Словакии и нынешний председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак посетит восточную часть Украины 28-29 ноября, а также побывает на линии соприкосновения в Донбассе.

«Несмотря на действующее перемирие, поражает открытое неповиновение командованию Операцией объединенных сил (ООС) подчиненных командиров, которые циничными и подлыми обстрелами пытаются дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения», — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Согласно данным Народной милиции, 28 ноября в 21.50 командир 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Войченко, нарушил указания ООС о недопустимости открытия огня и дал приказ на обстрел населенного пункта Донецкий.

В апреле 2014 года киевское правительство начало военную операцию против самопровозглашенных республик в Донбассе, которые объявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Согласно статистике ООН, жертвами вооруженного конфликта стали тринадцать тысяч человек.

Тема урегулирования конфликта в Донбассе обсуждается во время встреч контактной группы в Минске. С сентября 2014 года контактная группа подписала три документа, в которых прописаны шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на соглашение о перемирии, на линии соприкосновения продолжаются обстрелы.

 

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Источник: РИА Новости
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