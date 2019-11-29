В Киеве связали нищету на Украине с результатами Майдана

Киев, 29 ноября. Сегодняшнее бедственное положение Украины напрямую проистекает из событий Майдана 2014 года. С таким заявлением выступила бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.

По словам Лукаш, властям Украины следовало применять «самые жесткие меры для наведения порядка».

«Единственным критерием кризиса является результат, а результат налицо – Украина самая нищая, самая вымирающая, самая несчастная, самая болеющая страна. Тот, кто не видит прямую причинно-следственную связь между Майданом и этими событиями просто нездоровый физически и психически человек», — заявила Лукаш.

Она добавила, что по-прежнему испытывает вину за то, что была частью команды, которая не сумела справиться с кризисом Майдана.

По данным Всемирного банка, паритет покупательской способности Украины в три раза ниже, чем в Польше. Уровень бедности остается выше докризисного. В стране зафиксирован очень низкий экономический рост для того, чтобы хотя бы сравняться по уровню доходов с соседними европейскими странами.

Эксперты подчеркивают, что если темпы экономического роста в стране останутся прежними, Украина сможет достичь уровня доходов современной Польши не раньше, чем через 50 лет, пишет «Газета.ру».

Напомним, в ноябре 2013 года в Киеве начались массовые протесты, которые привели к государственному перевороту и кровопролитной гражданской войне на Украине. Во время массовых беспорядков в феврале 2014 года погибли более 100 человек. Новые украинские власти возложили ответственность за гибель людей на экс-президента Украины Виктора Януковича и силовиков. Однако Янукович и бывшие руководители украинского министерства внутренних дел отрицают свою причастность к гибели людей на Майдане.