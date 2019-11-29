Минобороны РФ показало видео пуска баллистической ракеты «Тополь»

Москва, 29 ноября. Минобороны России опубликовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона под Астраханью.

Пуск МБР «Тополь» произведен на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Учебная боевая часть ракеты поразила «с заданной точностью» условную цель на расположенном в Казахстане полигоне Сары-Шаган.

Задачи пуска выполнены в полном объеме, отметили в Минобороны.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что более 150 пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» поступило на вооружение Ракетных войск стратегического назначения России.