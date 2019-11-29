На Украине отчитались о завершении разработки крылатой ракеты «Нептун»

Киев, 29 ноября. Крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» успешно прошла этап испытаний, заявил гендиректор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев.

Бывший президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что «Нептуны» в кратчайшие сроки будут поставлены на вооружение ВМСУ.

«Мы впервые пролетели более 250 километров по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками», — заявил Коростелев в эфире украинского ТВ.

Вскоре должен начаться следующий этап испытаний, в ходе которого будут проверять боевые характеристики ракеты.

В мае 2019 года украинский ракетный комплекс «Нептун» прошел новые огневые испытания, которые состоялись на одном из военных полигонов Одесской области страны. В отчете «Укроборонпрома» тогда заявили, что теперь «становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом».

Отметим, бывший пресс-секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил, что ВСУ «способны уничтожить» Крымский мост «за считанные минуты», используя ракеты «Нептун».

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал слова Турчинова «сплошным безумием и бредом сумасшедшего». Вице-спикер крымского парламента посоветовал завравшемуся Турчинову не выдвигать сумасшедшие идеи, а готовиться к люстрации.

Ранее на заявление Турчинова отреагировали россияне, с юмором ответив на заявление украинского политика. Многие пользователи усомнились в возможности реализации сценария, описанного Турчиновым, поскольку «не факт, что ракеты долетят». Некоторые из комментаторов обратили внимание на проблемы с коррупцией в украинской армии.