ВСУ открыли огонь по поселку ЛНР, есть раненые

Луганск, 29 ноября. Украинские силовики провели обстрел Луганской Народной Республики. Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, в результате обстрела были ранены два сотрудника его ведомства.

«В результате обстрела получили ранения двое наших защитников. В настоящее время они эвакуированы в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь», — сообщил собеседник.

Как рассказал Осадчий, обстрел велся с позиций 14-й бригады вооруженных сил Украины. Он отметил, что ВСУ продолжают проводить обстрелы ЛНР, пытаясь спровоцировать подразделения республики на ответный огонь.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новому правительству, и в регионе образовались две республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

1 октября в ходе встречи контактной группы в Минске стороны внутриукраинского конфликта договорились развести силы у населенных пунктов Петровское и Золотое. Отвод сил должен был начаться 7 октября, однако Киев неоднократно срывал процесс. В итоге разведение войск в Золотом началось только 29 октября.