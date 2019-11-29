Ракетные войска РФ получили более 150 пусковых установок для новейших комплексов «Ярс»

Москва, 29 ноября. На вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поступило более 150 пусковых установок для комплексов «Ярс», сообщает командующий войсками Сергей Каракаев.

Ракетные войска стратегического назначения провели перевооружение 18 полков на новейшие комплексы «Ярс», передает «Газета.ру».

«К настоящему времени войска получили более 150 пусковых установок нового комплекса и приступили к его эксплуатации», — заявил командующий.

Каракаев подчеркнул, что РВСН каждый год получает около двадцати пусковых установок для новых комплексов. По его словам, на современные комплексы «Ярс» полностью перешли Йошкар-Олинское, Нижнетагильское, Тейковское и Новосибирское ракетные соединения.

Как утверждает командующий, на «Ярсы» до конца 2019 года будет перевооружено Иркутское соединение. Помимо этого, в скором времени будут перевооружены Козельское и Барнаульское соединения.

Сергей Каракаев заявил, что на данный момент Ракетные войска стратегического назначения находятся на историческом этапе, и в ближайшем будущем все ракетные комплексы, произведенные в Советском Союзе, будут заменены новейшими аналогами.

«Ярс» (РС-24) представляет собой твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. «Ярс» является модификацией знаменитого ракетного комплекса «Тополь-М».

В Минобороны России подчеркивают, что принятие на вооружение новых комплексов увеличит боевые характеристики ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны, а также укрепит потенциал ядерного сдерживания.