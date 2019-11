Скончалась старейшая жительница США

Вашингтон, 29 ноября. В возрасте 114 лет скончалась афроамериканка Алелия Мерфи, которая считалась старейшей жительницей США. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным геронтологической службы, Мерфи скончалась в возрасте 114 лет и 140 дней. Информацию о ее смерти подтвердила внучка. Однако родственница долгожительницы не стала уточнять причин ее кончины.

Мерфи родилась в Северной Каролине. В разгар культурного движения афроамериканских артистов, писателей и художников в Гарлеме (Гарлемского ренессанса) в 1920-1930 годах переехала в Нью-Йорк. Работала швеей, занималась социальным активизмом, в том числе содействовала развитию местной церкви, была известна среди гарлемского населения.

