Медведчук объяснил, с чем связано падение рейтинга Зеленского

Киев, 29 ноября. Резкое падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского вызвано объективными причинами, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, нынешний рейтинг президента является объективной оценка разочарованных властью жителей страны.

С начала сентября число украинцев, положительно относящихся к президенту Зеленскому, сократилось на 21%. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен Киевским международным институтом социологии.

«Это не быстрое (падение рейтинга – Прим.ФАН), а оно объективное, так как шесть месяцев новая команда у власти, если речь идет о президенте. Правительство уже два месяца, парламент – два месяца, и люди дают оценку по тем действиям и в соответствии с теми ожиданиям, которые, к сожалению, в большей своей части не оправдываются», — подчеркнул Медведчук.

По словам, Медведчука, падение рейтинга произошло и у спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, так как значительная часть украинцев недовольна работой своего парламента.

Ранее бывший редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, президент Украины Владимир Зеленский собственноручно уничтожает свой рейтинг, распивая чай с вооруженными националистами.

Напомним, что в октябре Зеленский встретился с украинскими вооруженными националистами, которые отправились в Донбасс и пригрозили занять позиции украинской армии, если Киев согласится на разведение войск. Разговор проходил на повышенных тонах. Зеленский пытался донести до собеседников мысль, что он является законно избранным президентом, а потому любое противодействие его приказам противозаконно.