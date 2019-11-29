На Украине стремительно растут долги по зарплате

Киев, 29 ноября. Общая задолженность по выплате зарплаты на Украине в октябре 2019 года увеличилась на 9,5%, а с начала года — на 30%. На 1 ноября 2019 года задолженность составила 3,438 миллиарда гривен, сообщается на сайте Государственной службы статистики на Украине.

Согласно статистике украинского ведомства, сумма задолженности по заработной плате экономически активных предприятий увеличилась более чем на 15% и на 1 ноября составляла 2,282 миллиарда гривен.

Подчеркивается, что задолженность стремительнее всего повышается во Львовской (на 91,8%), Черновицкой (на 80,4%), Волынской (на 32,3%) и Херсонской (на 21,1%) областях.

Как передают «Известия», 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение у себя в Facebook, в котором призвал кабинет министров погасить задолженность по зарплатам врачей и учителей.

«Мне сегодня прислали очень много сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши врачи и учителя не получили зарплату начиная с сентября. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило позитивно и очень быстро этот вопрос», — сказал в своем обращении Зеленский.

Проблемы с выплатами заработной платы отмечаются во многих сферах деятельности на Украине. В частности, 20 ноября сотрудники ужгородского аэропорта устроили забастовку из-за задержки зарплаты в течение полугода, передает «Страна.UA». В забастовках участвовало около сотни человек. Охранник Мирон Ковач рассказал журналистам, что получает зарплату 4 000 гривен (около 10 500 рублей), но и ее он уже не видел более пяти месяцев. Диспетчер аэропорта выразила готовность перекрывать дороги. Большинство сотрудников было вынуждено уволиться, в итоге в организации остались работать почти одни пенсионеры.