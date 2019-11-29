В Госдуме отреагировали на заявление секретаря СНБО о «реинтеграции» Крыма

Москва, 29 ноября. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал заявление секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова о сценариях «реинтеграции» Крыма и восстановления границ Луганской и Донецкой областей. По словам политика, Киев пытается не допустить принятия «нормандской четверкой» конкретных действий для прекращения «убийства мирного населения» в Донбассе.

Ранее Данилов заявил, что существует пять сценариев реинтеграции Донбасса. При этом он не стал озвучивать их подробности, заявив лишь, что в итоге Украина вернет Донецкую, Луганскую области и Крым.

«Заведомо воинствующая риторика и руководства Украины, и тех ведомств и министерств, которые каждый день делают подобные заявления, это стремление не допустить принятия «нормандской четверкой» позитивных конкретных действий, которые могли бы наконец-то прекратить убийство мирного населения, которое сегодня происходит на ее востоке», — заявил Володацкий в беседе с РИА Новости.

При этом он добавил, что Киев по сценарию Госдепартамента США «никогда не примет нормальное решение».

Водолацкий, комментируя желание Киева вернуть границы Луганской и Донецкой областей, отметил, что необходимо выполнение Минских соглашений, а также вести переговоры не с «нормандской четверкой», а жителями республик.

В середине ноября стало известно, что саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. Позже представители лидеров России, Германии, Франции и Украины подтвердили участие глав государств в саммите.

Напомним, Россия ранее поставила Украине условие. Она готова участвовать в переговорах «нормандской четверки», если Киев разведет войска на трех участках линии соприкосновения в Донбассе — в Золотом, Петровском и в Станице Луганской. Позиция Москвы заключается в том, что Украина должна сделать хотя бы минимальные шаги для урегулирования конфликта, прежде чем садиться за стол переговоров. В итоге Киев был вынужден отвести войска, хотя власти ДНР по-прежнему продолжают фиксировать обстрелы с украинских позиций.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия будет делать все от нее зависящее, чтобы помочь преодолеть внутриукраинский кризис на основе полного выполнения Минских соглашений. Он напомнил, что Украина стала жертвой спровоцированного извне госпереворота и оказалось под внешним управлением при режиме Петра Порошенко.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году: после государственного переворота Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.

Вопрос урегулирования внутриукраинского конфликта обсуждается на различных международных площадках, в том числе в Минске и в рамках «нормандского саммита» с участием Украины, России, Германии и Франции.