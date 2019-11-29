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Трамп заявил о готовности «Талибана» заключить мирное соглашение

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Трамп заявил о готовности «Талибана» заключить мирное соглашение

Кабул, 28 ноября. Радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в России) готово заключить мирное соглашение с США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Афганистане.

«Талибан» хочет заключить сделку. Посмотрим, заключат ли они», — приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома.

Свое заявление Трамп сделал в ходе встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Как отметил американский президент, он перезапустил переговоры с талибами.

Кроме того, США намерены значительно сократить численность своего контингент в Афганистане. Итоговая численность составит 8600 военнослужащих.

«Мы останемся до тех пор, пока не будет заключена сделка или одержана полная победа»,— отметил Трамп

По его словам, власти США уже проводили встречи с талибами. Трамп подчеркнул, что сейчас талибы согласны договориться о прекращении огня, в то время, как США достигли значительного прогресса за последние полгода.

Напомним, на переговорах в январе США и «Талибан» согласовали документ о выводе иностранного контингента с территории Афганистана. Отметим также, что российские официальные лица неоднократно указывали на то, что к заявлениям Вашингтона, касающимся ближневосточного урегулирования и интервенции в дела суверенных государств, нужно относиться с осторожностью.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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