Постпред России при ОБСЕ высказался о запрете русского языка в частных школах в Латвии

Вена, 29 ноября. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал политически мотивированным решение конституционного суда Латвии о законности ограничения преподавания на языках нацменьшинств в частных школах страны.

Согласно решению конституционного суда Латвии от 14 ноября, ограничения преподавания на языках нацменьшинств в частных школах соответствуют конституции и международным обязательствам страны.

Лукашевич напомнил, что суд объединил три иска в одно дело, и все иски были поданы русскоязычными семьями, дети которых посещают частные школы.

«В итоге суд в очередной раз принял политически мотивированное решение», — заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.

Он добавил, что судьи при принятии решения ссылались на то, что новые нормы закона об образовании «якобы не запрещают использование языков меньшинств при обучении». Таким образом, по словам постпреда РФ, латвийский суд слепо реализует установки властей и лишь способствует дальнейшей изоляции русскоговорящего меньшинства.

«Призываем верховного комиссара и директора БДИПЧ дать оценку действиям властей Латвии, грубо попирающим права национальных и языковых меньшинств», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

В марте 2018 года сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к образовательному закону. Они предусматривают постепенный переход к обучению на латышском в школах нацменьшинств. В апреле Конституционный суд страны признал соответствующим Конституции перевод школ на латышский язык обучения, передавали «Известия».

Согласно закону в русских школах уроки на русском языке предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для «предметов, связанных с культурой и историей». Реформа должная завершиться к 1 сентября 2021 года.

В начале ноября, выступая на заседании Совета по русскому языку, президент России Владимир Путин отметил, что сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно сократить пространство русского языка в мире, вытеснив его на периферию. Глава государства обратил внимание на то, что войну русскому языку «объявляют пещерные русофобы», и «в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой».

По мнению президента, подобная политика — это «давление и прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память».