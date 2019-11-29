«Аэрофлот» предложил создать компанию для борьбы с птицами в аэропортах

Москва, 29 ноября. Российская авиакомпания «Аэрофлот» выступила с инициативой создать компанию, которая будет предлагать услуги ловчих птиц и собак для повышения орнитологической защиты в аэропортах.

Отмечается, что такая компания может быть создана при содействии Минтранса РФ или Росавиации, а ее услуги будут предоставляться в «проблемные сезоны».

Инициатива представлена в докладе главного специалиста департамента безопасностью полетов «Аэрофлота» Игоря Нельги.

«Использование ловчих птиц, собак на аэродромах РФ не распространено и является редким исключением («Пулково», «Внуково» и др.). По примеру международного опыта компания Hawreye's Canadian предлагает специалистов и тренированных животных (орлы, ястребы, соколы, совы и собаки). Предлагается создание специальной компании (возможно, при поддержке Минтранса, Росавиации) для предоставления услуг — ловчих птиц, собак на проблемные сезоны», — сообщается в докладе специалиста.

В докладе говорится, что аэропорт «Шереметьево» (крупнейший в России и базовый для «Аэрофлота») «не использует метод отпугивания с использованием тренированных животных». Также в докладе упоминается, что самое загруженное время для орнитологов в московских аэропортах — период с мая по сентябрь, а в «остальное время орнитологам работы почти нет».

Специалист отмечает, что производимый всеми аэропортами окос травы не всегда эффективен.

«Скашивание травы может быть не эффективным средством, а высота травы должна быть определена рекомендациями орнитологов из местных биологических учреждений. К примеру, чайки боятся именно высокой травы, а отпугивание данных птиц возможно производить с использованием ловчих собак (из международного опыта — возможна замена травы на не требующую окоса)», — написано в докладе.

В работе подчеркивается, что нормативное обеспечение орнитологической безопасности в РФ требуется привести в соответствие с нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO). Из доклада также следует, что российские аэропорты не используют новейшие средства радиолокационного контроля за орнитологической обстановкой. Помимо этого, «Аэрофлот» предлагает закрепить зоны ответственности за орнитологическое обеспечение полетов на законодательном уровне, базируясь на критериях ICAO.

Проблема орнитологического обеспечения полетов остро встала после августовского инцидента над аэропортом «Жуковский». Как сообщает «Газета.ру», после происшествия, России предлагали помощь в обеспечении безопасности полетов катарские орнитологи. В оба двигателя самолета попали птицы, в результате произошел отказ двигателей. Пилотам удалось посадить самолет на кукурузное поле, все 230 пассажиров были эвакуированы.