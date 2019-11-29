Медведчук посоветовал Зеленскому выполнять требования украинцев

Киев, 29 ноября. Жители Украины приняли сериал «Слуга народа» за обещания президента Владимира Зеленского и его команды. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Виктор Медведчук во время рабочего визита в Закарпатскую область.

Он прокомментировал растущее недовольство политикой Зеленского в народе.

«Народ этого хотел, народ этого хочет. Они говорят, что они этого не обещали, потому что народ, наверное, как и вы, спутали сериал «Слуга народа» с обещаниями господина Зеленского и его команды», — отметил Медведчук.

С точки зрения политика, решить сложившуюся ситуацию можно лишь одним способов – учесть требования народа и выполнить их. В частности, он посоветовал улучшать жизнь населения и уменьшать тарифы ЖКХ.

Летом Медведчук отметил, что большинство украинцев поддерживают прямые переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Ранее Медведчук предупредил, что Зеленский может постепенно превратиться в «маленького диктатора». Он отметил, что такую оценку украинскому президенту ранее дала вице-президент комитета ассоциации Украина — ЕС Виола фон Крамон-Таубадел. В интервью агентству «Интерфакс-Украина» она заявила, что европейские политики начали замечать попытки Зеленского сконцентрировать власть в своих руках.