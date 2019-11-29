Украинская делегация сорвала выступление представителя РФ в ООН

Женева, 29 ноября. Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве, сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

По словам парламентария, представители украинской делегации «кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, некоторые даже были готовы затеять драку». Из-за этого выступление российской стороны было сорвано.

«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы — Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций», — заявил Бальбек РИА Новости.

Депутат добавил, что представители Украины демонстрируют на форуме «дикость и презрение» к демократическим ценностям, главная из которых — это свобода высказываний.

Отметим, что представители Украины на различных международных площадках неоднократно срывали выступления российских делегаций. К примеру, 16 сентября украинская делегация предприняла попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве. Украинский делегат призвал модератора дискуссионной площадки ОБСЕ забрать микрофон у главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской, поскольку ее участие в мероприятии, по его мнению, является «посягательством на территориальную целостность Украины». Модератор отказал украинцам в их требовании.

В июне RT сообщал, что украинская делегация сорвала выступление на русском языке депутата из Сербии Александра Шешеля по ситуации в Крыму. В ходе его выступления некоторые парламентарии в зале стали стучать и кричать на английском языке.

В октябре прошлого года украинская делегация в ПАСЕ сорвала репортаж в прямом эфире журналистки телеканала «Россия 1» Ольги Скабеевой, напевая перед микрофоном национальный гимн. При чем позднее данная ситуация повторялась неоднократно.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году, проведенного после госпереворота на Украине. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.