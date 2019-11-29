Уволенный министр ВМФ США заявил, что Трамп мало понимает в военной службе

Вашингтон, 29 ноября. Бывший министр ВМС США Ричард Спенсер заявил, что американский президент Дональд Трамп мало понимает в военной службе в США. Свой комментарий он сделал на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера.

Глава Пентагона Марк Эспер ранее обратился к Спенсеру с просьбой уйти в отставку из-за потери доверия в связи с делом Спенсера. Последнего обвиняют в совершении военных преступлений в Афганистане. Эспер потребовал отставки Спенсера после того, как ему стало известно, что тот тайно предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело Галлахера. Взамен Спенсер гарантировал, что обвиняемый уйдет из рядов ВМС с сохранением звания. Стоит отметить, что позиция Спенсера по делу Галлахера отличалось от заявленной им публично.

Сам бывший министр ВМС заявил, что дважды обращался к президенту с просьбой не вмешиваться в дело Галлахера. Тем не менее, юридический консультант Белого дома Пэт Чиполлоне заявил экс-министру, что Трамп продолжил заниматься этим вопросом, а также поручит Спенсеру восстановить Галлахера в звании.

«Это было шокирующим и беспрецедентным вторжением в рядовую проверку. Это также было напоминанием о том, что президент имеет слабое понимание того, что значит быть на военной службе», — написал Спенсер в своей колонке в газете Washington Post.

Напомним, что Трамп ранее сделал заявление, в котором сообщил, что пост Спенсера займет посол США в Норвегии адмирал Кен Брэйтуэйт.