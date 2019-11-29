Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма в ОЗХО

Гаага, 29 ноября. Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил журналистам постпред РФ при организации Александр Шульгин.

В четверг на 24-й Конференции государств — участников Конвенции о запрещении химоружия прошло голосование по проекту бюджета на следующий год. За принятие финансового документа высказались 106 из 125 делегаций. Против проголосовали 19 делегаций, в том числе Россия.

Шульгин отметил, что российская сторона готова «выделять средства на конвенционную деятельность, то есть ту, которая разрешена Конвенцией о запрещении химического оружия». Он напомнил, что Россия перечислила свой финансовый взнос «за вычетом кассовых остатков, которые направляются на финансирование атрибутивного (обвинительного) механизма».

РФ отказалась проголосовать за принятия бюджета, поскольку сторону не устраивает несколько моментов в документе. В частности, в принятом варианте бюджета одновременно закладываются расходы на конвенционную и неконвенционную деятельность организации.

Неконвенционная деятельность ОЗХО предполагает работу группы по расследованию и идентификации, имеющей право устанавливать ответственных за применение химоружия. Речь идет о финансировании мероприятий по установлению виновных в инцидентах с применением химоружия. Москва утверждает, что определять виновных в данном вопросе может только Совбез ООН. Задача ОЗХО — заниматься расследованием химатак, а не исполнять прокурорские функции.

Разногласия также возникли по пункту о направлении неизрасходованной за прошлый год части бюджета на деятельность организации. По мнению РФ, остатки, в соответствии с финансовыми правилами организации, должны возвращаться государствам.

Напомним, что объективность и беспристрастность организации неоднократно ставилась под вопрос. К примеру, на прошлой неделе член ОЗХО обвинил руководство в искажении его доклада по сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Первоначально в документе было написано об отсутствии следов умышленного применения газообразного хлора, однако в отредактированной версии сообщалось о применении хлора, как о доказанном факте.

WikiLeaks опубликовал заявление независимой комиссии, которая ознакомилась с показаниями и документами информатора ОЗХО, ставящими под сомнение выводы организации относительно предполагаемой химатаки в Думе. Как передавал RT, главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что представленные доказательства «ставят под сомнение добросовестность ОЗХО».