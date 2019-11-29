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Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма в ОЗХО

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Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма в ОЗХО

Гаага, 29 ноября. Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил журналистам постпред РФ при организации Александр Шульгин.

В четверг на 24-й Конференции государств — участников Конвенции о запрещении химоружия прошло голосование по проекту бюджета на следующий год. За принятие финансового документа высказались 106 из 125 делегаций. Против проголосовали 19 делегаций, в том числе Россия.

Шульгин отметил, что российская сторона готова «выделять средства на конвенционную деятельность, то есть ту, которая разрешена Конвенцией о запрещении химического оружия». Он напомнил, что Россия перечислила свой финансовый взнос «за вычетом кассовых остатков, которые направляются на финансирование атрибутивного (обвинительного) механизма».

Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма в ОЗХО

РФ отказалась проголосовать за принятия бюджета, поскольку сторону не устраивает несколько моментов в документе. В частности, в принятом варианте бюджета одновременно закладываются расходы на конвенционную и неконвенционную деятельность организации. 

Неконвенционная деятельность ОЗХО предполагает работу группы по расследованию и идентификации, имеющей право устанавливать ответственных за применение химоружия. Речь идет о финансировании мероприятий по установлению виновных в инцидентах с применением химоружия. Москва утверждает, что определять виновных в данном вопросе может только Совбез ООН. Задача ОЗХО — заниматься расследованием химатак, а не исполнять прокурорские функции. 

Разногласия также возникли по пункту о направлении неизрасходованной за прошлый год части бюджета на деятельность организации. По мнению РФ, остатки, в соответствии с финансовыми правилами организации, должны возвращаться государствам.

Напомним, что объективность и беспристрастность организации неоднократно ставилась под вопрос. К примеру, на прошлой неделе член ОЗХО обвинил руководство в искажении его доклада по сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Первоначально в документе было написано об отсутствии следов умышленного применения газообразного хлора, однако в отредактированной версии сообщалось о применении хлора, как о доказанном факте.

WikiLeaks опубликовал заявление независимой комиссии, которая ознакомилась с показаниями и документами информатора ОЗХО, ставящими под сомнение выводы организации относительно предполагаемой химатаки в Думе. Как передавал RT, главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что представленные доказательства «ставят под сомнение добросовестность ОЗХО».

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