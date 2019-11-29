Зеленскому подсказали, как усмирить вооруженных националистов на Украине

Москва, 29 ноября. Единственный способ избавиться от формирований вооруженных националистов состоит в том, чтобы убедить их легально интегрироваться в украинскую армию, либо «вынудить» их разоружиться и стать гражданскими, считает политолог Сергей Михеев.

Ранее была широко растиражирована видеозапись, где президент Украины Владимир Зеленский на повышенных тонах общается с одним из националистов, которые отказывались покидать в рамках разведения войск поселок Золотое.

«Других промежуточных решений с точки зрения самой Украины, на мой взгляд, нет — люди с оружием на руках будут использовать любую возможность не подчиняться властям страны», — дает оценку ситуации политолог.

Как считает Михеев, Владимир Зеленский вероятно желает разоружить боевиков, которые однозначно являются проблемой для украинской государственности, но не может решиться на этот шаг.

Сергей Михеев утверждает, что сейчас у украинских властей недостаточно ресурсов, что закрыть вопрос с националистами, так как этому препятствуют центры влияния внутри страны, которые хотят сохранить радикалов, чтобы решать их руками свои личные задачи.

Многие эксперты полагают, что радикальный национализм разгоняется украинскими олигархическими и властными кланами.

«В целом националисты — в меньшинстве, среди них есть и вполне искренние сторонники праворадикальных идей, которые могут точечно действовать по своей инициативе. Но крупные акции всегда согласуются с представителями украинской элиты, которая сейчас пытается затормозить нормализацию ситуации в Донбассе. Среди таких сил есть разные деятели, например бессменный глава МВД Арсен Аваков», — приводит цитату политолога Богдана Безпалько RT.

Михеев отмечает, что многие «непримиримые националисты» уже перешли на «коммерческую основу», выражая готовность принять участие в различных политических акциях за щедрое вознаграждение.

Самостоятельно отдавать оружие и возвращаться к маргинальному статусу, из которого вышли в 2014 году, украинские боевики разумеется не захотят, поэтому с ними придется действовать жестко, констатирует Михеев.