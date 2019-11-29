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Экономика

В Киеве рассказали, когда полностью остановится транзит газа через Украину

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В Киеве рассказали, когда полностью остановится транзит газа через Украину

Киев, 28 ноября. Роль Украины, как транзитного государства стремительно падает, заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его словам, уже в начале 2020 года Россия и Европа смогут полностью обойтись без транзита газа через Украину.

Он отметил, что Европа хорошо подготовилась к остановке транзита через Украину.

«Хорошая новость заключается в том, что роль Украины как транзитного государства стремительно падает. Первый квартал можно пройти без задействования Украины, особенно если в Европе будет теплая погода», — сказал Симонов.

Он напомнил, что уже сейчас в распоряжении России и Европы есть как «Северный поток — 1», так и «Турецкий поток», который заработает уже скоро. Кроме того, подземные хранилища газа в Европе заполнены полностью, а в 2020 году в строй будет введен «Северный поток – 2».

По словам эксперта, полного прекращения транзита газа через Украину стоит ожидать 1 января 2020 года в десять часов утра.

«Именно тогда завершается действующий контракт», — напомнил Симонов.

До недавнего времени существовала вероятность того, что транзит будет продолжен, даже если стороны не договорятся. Однако «Нафтогаз» заявил, что намерен изымать российский газ из газопровода и использовать в своих интересах. Это приведет к тому, что «Газпром» просто не будет прокачивать газ через Украину.

Напомним, что «Северный поток — 2», который соединит трубой Россию и Германию, планируют завершить в этом году. Недавно Дания, которая оставалась единственной страной, от которой требовалось разрешение на строительство трубы в своих территориальных водах, дала свое согласие на реализацию проекта.

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Источник: Ukraina.ru
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