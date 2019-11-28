Корчевников откровенно рассказал о детстве без отца

Москва, 28 ноября. Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» откровенно рассказал о своем детстве. В разговоре с гостьей передачи Натальей Гудковой он признался, что никогда не знал своего отца.

В разговоре с Гудковой Корчевников признался, что всю жизнь рос без отца.

«Я маму всегда спрашивал: «А кто он?», «А как он?», «А почему он не приходит?» Моя мама мне говорила беспощадно по отношению ко мне, как мне сейчас кажется: «Папа ушел, потому что ты плохо себя вел», — рассказал телеведущий.

Звезда сериала «Солдаты» сама воспитывает двух сыновей без отца. По ее мнению, то, что происходило в семье Корчевникова, просто ужасно.

«Меня мама так воспитывала. Я должен был вести себя лучше, чтобы папа вернулся», — признался ведущий.

Ранее стало известно о серьезной болезни телеведущего. В тот момент он сильно поправился. Позже он объяснил, что его внешний вид был связан с прохождением лечения. После операции Корчевников пришел в прежнюю форму. Однако в последнее время звезда снова немного набрал дополнительных килограммов, что и стало поводом для волнения поклонников. Ведущий уже успокоил фанатов, заявив, что беспокоиться уже не о чем.

В июле в своей программе Корчевников рассказал, что перенес трепанацию черепа. По его словам, несколько недель он не мог ходить. Как сообщала «Газета.ру», Корчевников признался, что после этого все меняется и все видишь иначе.