Двое турецких военных погибли в ходе минометного обстрела с территории Сирии

Анкара, 28 ноября. Двое военнослужащих турецкой армии погибли при минометном обстреле, который велся с территории Сирии, сообщило Минобороны Турции.

По данным оборонного ведомства, двое военнослужащих погибли и трое получили ранения в результате минометного обстрела в районе турецкого города Акчакале.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Целью операции Анкары стало желание создать буферную зону для предотвращения действий террористов из состава «Рабочей партии Курдистана», YPG и «Исламского государства».

В 2017 году курдские формирования пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать данные районы официальному Дамаску, главари «Демократических сил Сирии» (SDF) фактически оккупировали их. Ситуацию усугубляли систематические притеснения арабского населения со стороны новой оккупационной администрации во главе с SDF.

Помимо этого, по всей Восточной Сирии продолжается принудительная мобилизация в ряды «Демократических сил». Полевые командиры SDF регулярно похищают и насильно направляют на службу, в том числе сразу на передовую, местных арабов для восполнения собственных потерь. Аналогичную практику применяли боевики «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре.

22 октября 2019 года Анкара и Москва на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских террористических группировок в Сирии. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.