В Киеве назвали причину роста антисемитских настроений в украинском обществе

Киев, 28 ноября. Ситуация с неонацизмом на Украине стала нестерпимой, заявил бывший начальник охраны президента Украины в 2005—2010 годах Виктора Ющенко и вице-президент Европейского еврейского конгресса Евгений Червоненко, передает корреспондент Евгений Червоненко.

Главной причиной случившегося Червоненко назвал героизацию нацистских преступников и деятелей ОУН-УПА1 (запрещена в РФ), которые проводили массовые расправы над еврейским населением.

Он рассказал, что одной из его главных обязанностей как лидера еврейской общины на международном уровне был критический менеджмент и борьба и с террором в еврейской среде. По его словам, рост антисемитизма начался на Украине еще в девяностые – при президенте Леониде Кучме.

«И ответ очень простой – заигрывание с ультраправыми, неправильное трактование и ковыряние истории двоякое. Героизация нацизма и фашизма, сознательно или опосредованно, привели к тому, что, к сожалению, имеет свои исторические корни, начиная от первого Холокоста Богдана Хмельницкого», — приводит его слова издание «ПолитНавигатор».

Червоненко осудил отрицание правды о преступлениях националистов на государственном уровне, а также присвоение украинским улицам имен нацистских преступников.

По итогам опроса 2005 года, более 30% европейцев заявили о своем негативном отношении к евреям и Израилю, и с тех пор эти показатели только росли. Больше всего сильны антисемитские настроения в Румынии, Венгрии, Польше, Испании. Среди стран, где было выявлено высокое распространение антисемитизма, остается и Украина. Федеральное агентство новостей приводило подробную статистику, касающуюся этой украинской проблемы.

1 Организация запрещена на территории РФ.