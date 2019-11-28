Сын Никаса Сафронова пожаловался на травлю в соцсетях после публикации видео из туалета

Москва, 28 ноября. Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин готовится подать в суд на пассажира самолета, опубликовавшего скандальное видео. По словам музыканта, после появления в Сети записи, в соцсетях ему устроили настоящую травлю.

В интервью НСН Лука сообщил, что уже проконсультировался с адвокатом. Он подчеркнул, что даже личные извинения не помогут автору видео избежать судебных тяжб.

«Я не понимаю, какие тут (могут быть) личные извинения. Это как если на глазах будут убивать человека, а вы вместо того чтобы предотвратить эту ситуацию, возьмете телефон и станете снимать, а человека убьют. Какие потом приносить извинение? Это самое глупое, что может быть и самое бессердечное», — посетовал пианист.

Лука отметил, что оценить компенсацию морального вреда крайне сложно в этой ситуации. После появления видео в Сети сотни людей стали оставлять оскорбительные комментарии в соцсетях.

«Я сейчас под огромным прессингом нахожусь. Столько негатива я никогда в свой адрес не слышал и я поражен, что люди могут так ненавидеть. Им не важно — сколько ты сделал как музыкант, дал благотворительных концертов, все говорят только о том, какой ты жирный и урод… Это и некая психологическая для меня травма», — добавил Сафронов-Затравкин.

Он также добавил, что осталась внутренняя обида на бортпроводников авиакомпании «Победа». С ситуацией они справились профессионально, но и не подумали предотвратить съемку. Пианист сообщил, что эти вопросы «будут решаться в правовом поле».

Напомним, Сафронов-Затравкин попал в неприятную историю. 29-летний музыкант с избыточным весом застрял в унитазе на борту самолета и не смог встать, передавала «Газета.ру». Чтобы покинуть кабинку бортовой уборной, ему потребовалась помощь посторонних. Момент вызволения пианиста записал на видео один из пассажиров рейса, после чего выложил кадры в Сеть.

Позднее Лука сообщил, что намерен подать в суд на автора позорного ролика, оскорбившего пианиста. Сын Никаса Сафронова рассказал подробности того злополучного дня. Он возвращался 24 ноября из Казани, где состоялось его благотворительное выступление в честь Дня матери в доме ребенка. Чтобы никому не мешать, мужчина купил два соседних кресла на борту самолета. Будучи в туалете он поторопился и нажал кнопку слива. Из-за этого его «засосало» в унитаз. Покинуть уборную пианист смог только при помощи бортпроводников.