Трамп совершил необъявленный визит в Афганистан

Кабул, 28 ноября. Американский президент Дональд Трамп прибыл в Кабул с необъявленным визитом, он провел встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Согласно имеющимся данным, президент США встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и посетил дислоцированных в стране американских военнослужащих. Как пишет «Газета.ру», встреча с военными состоялась в честь Дня благодарения.

Как известно, на прошлой неделе Трамп и Гани провели телефонные переговоры, в ходе которых президент США пригласил афганского коллегу посетить США с официальным визитом. Лидеры двух стран также обсуждали план по достижению в Афганистане мира с организацией «Талибан»1 (запрещена в РФ).

Движение «Талибан» было образовано в разгар Афганской войны в середине 1990-х. С 1996 по 2001 год «Талибан» был у власти в Афганистане. После свержения в 2001 году, организация развязала партизанскую борьбу с правительственными войсками и силами НАТО. На данный момент власти Афганистана и «Талибан» пытаются прийти к компромиссу и заключить перемирие.

1 Организация запрещена на территории РФ.