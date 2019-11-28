Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Дамаск, 28 ноября. Боевики незаконных вооруженных формирований в нарушение режима прекращения огня обстреляли в Сирии 14 населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Действующие на территории Идлибской зоны деэскалации боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Маканис-Эд-Дувайри, Сабикия, Биньямин провинции Алеппо; Калаз-Тахтани, Кульджок, Мамухия провинции Латакия; Эль-Харука, Эль-Джайед, Эль-Хуаш провинции Хама; Сукайят, Тамана, Кефрайя, Хан-Шейхун, Зайтуна провинции Идлиб, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Юрий Боренков.

Руководство ЦПВС уже обратилось к командирам НВФ с призывом отказаться от вооруженных провокаций и вернуться на путь мирного урегулирования в подконтрольных им районах.

Напомним, Россия объявила о начале операции в Сирии в 2015 году, когда большую часть страны контролировали различные группировки боевиков и террористы «Исламского государства»1. Огневая мощь ВКС РФ позволила обратить вспять ход войны — уже к концу 2016 года террористы ИГИЛ1 потерпели поражения на всех стратегических направлениях в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.