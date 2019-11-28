Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Ракка и Алеппо

Алеппо, 28 ноября. Российская военная полиция провела в Сирии патрулирование в провинциях Алеппо и Ракка вдоль турецко-сирийской границы, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В рамках выполнения условий меморандума, заключенного между РФ и Турцией, в четверг подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам Айн-Иса — Бир-Абар в провинции Ракка, Аджами — Мембидж, Аджами — Каракозак в провинции Алеппо.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по двум маршрутам: Камышлы — Таннурия — Кабур-эль-Бид — Маашук — Дейрун-Ага — Камышлы и Квайрес — Джераблус — Али-Шар — Кюртак — Кабаджик — Холаки — Бир-Омар — Коран — Итвиран — Фуакани — Гариб — Ханик-Фаукани — Квайрес.

Ранее стало известно, что специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко прибыли на север Сирии. Медицинский отряд приступил к работе в больнице Камышлы.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 22 октября приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против террористических группировок курдов в Сирии.

С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований, сообщала «Газета.ру». Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

В четверг главы генштабов Вооруженных сил России и Турции, генералы Валерий Герасимов и Яшар Гюлер в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии.