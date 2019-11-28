Москва, 28 ноября. Файез Саррадж, глава так называемого Правительства национального согласия, является пособником террористов, потому как ПНС нанимает их для ведения боевых действий, что является преступной деятельностью, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Обстановка в Ливии заметно обострилась за последние дни. ПНС Ливии под руководством Сарраджа провоцирует эскалацию конфликта в надежде уцепиться за власть. Отмечается, что глава так называемого «правительства» даже не задумывается об ощутимой угрозе возобновления гражданской войны, сообщает iReactor.

27 ноября сообщалось, что террористы из «Аль-Каиды»1 (организация запрещена в РФ) под руководством полевого командира Хасана Мусы захватили ливийское нефтегазовое месторождение «Аль-Филь». К вечеру того же дня, Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара выбила террористов из «Аль-Филя». Но в ПНС Ливии утверждают, что месторождение продолжают контролировать лояльные Сарраджу боевики.

Стоит обратить внимание, что Хасан Муса, лидер бандформирования из Чада, находится на службе у ПНС Ливии. То, что члены его группировки принадлежат к ИГ1 (организация запрещена в РФ) и «Аль-Каиде» не останавливает ПНС от сотрудничества с Мусой.

По мнению Игоря Коротченко, исходя из этого фактора, деятельность ПНС Ливии носит исключительно корыстный и негативный характер. Эксперт акцентирует внимание на том, что это недопустимо и считается преступлением.

«Позор это, позор! Здесь никаких других характеристик, когда нанимают террористов для ведения боевых действий или охранных функций. Это лучше всего характеризует и тех людей, которые принимают такие решения. Пособники международного терроризма, — заявил главред журнала «Национальная оборона».

В данный момент складывается странная ситуация, когда ПНС и Саррадж отчаянно ищут средства на оплату наемников-головорезов, и каждый день получают деньги от незаконной выкачки нефти в «Аль-Филе». В то же время боевики ПНС Ливии устраивают нападения этих же наемников на свой источник обогащения.

Файез Саррадж сознательно усугубляет ситуацию, так как ему это выгодно. Пока в Триполи сидят боевики, а в стране нет мира, фактическая власть и потоки нефтяных денег будут в руках у Сарраджа. А это значит, что война в Ливии, по мнению руководства ПНС должна продолжаться вечно, или пока не закончатся нефтяные запасы страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.