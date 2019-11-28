Москва получила туристический «Оскар» в главной номинации

Москва, 28 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что российская столица одержала победу в самой главной номинации премии World Travel Awards — «Лучшее туристское направление. Город». Об этом московский градоначальник написал в своем Instagram.

«Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили туристический «Оскар» в главной номинации», — написал Собянин.

Он напомнил, что в этом году столицу посетили 19,5 миллиона туристов. Впереди новогодние праздники, которые существенно увеличат это число. Кроме того, еще около 45 миллионов человек приезжали в Москву на однодневные экскурсии.

«Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей», — подчеркнул Собянин.

Церемония награждения прошла в Омане. Другими претендентам на приз были Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие крупные город мира. Большинство туристов и представителей туристической индустрии проголосовали за Москву.

Как отметила председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева, находившаяся на церемонии, данная награда является знаком качества и подтверждение того, что Москва стремительно укрепляет позиции международного центра туризма.

Напомним, что World Travel Awards учредили в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в туристической индустрии.

Ранее телеканал CNN включил Москву в топ-10 лучших направлений для путешествий осенью. На сайте CNN был опубликован топ-10 лучших направлений для осенних путешествий по версии телеканала. На четвертой позиции в списке — столица России, где авторы рейтинга предлагают полюбоваться игрой красок в московских парках.