Москва получила туристический «Оскар» в главной номинации

Москва действительно #лучшийгородземли! Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии - World Travel Awards. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили "туристический Оскар" в главной номинации - "Лучшее туристское направление. Город". ⠀ В этом году столицу уже посетили 19,5 млн туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 млн экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Спасибо за признание! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей.

